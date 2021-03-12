紐約人名宿伊榮（Patrick Ewing）周四以喬治城大學主教練身份，重返麥迪遜廣場花園（MSG）球場，領軍在NCAA Big Ten分區八強賽，以72:71險勝維蘭路華大學。早已視MSG為家的伊榮賽後透露，自己曾被場領保安人員截停查問，並笑言「這座場館的所有人都應該知道他是誰」。

「我還以為這是我的主場，對被（保安人員）截停查問，感覺真的很糟。」伊榮說。「這座建築物內的所有人，都應該知道我是何方神聖吧，但我竟然被截停，不能在場內自由走動。我心想：『搞甚麼鬼的？這真的是麥迪遜廣場花園嗎？』不過，伊榮並未有公開透露涉事保安人員的身份。

伊榮效力紐約人長達15季，場均有22.8分、10.4個籃板球及2.7次封截，並11次入選出戰明星賽。他多年來曾在作為球隊主場的MSG立下不少汗馬功勞，包括在1994及99年領軍殺入NBA總決賽，堪稱球隊在八、九十年代的標誌性人物，紐約人在2003年更將其33號球衣榮休。「我去致電（班主）杜倫先生（James Dolan），問問他我的球衣是否仍然高掛在場館內。」伊榮說。

MSG事後隨即發表聲明，指杜倫與伊榮已就事件交談，並強調雙方長久以來關係一直良好。MSG強調他們非常感謝伊榮為紐約及場館作出的貢獻，並祝願他與喬治城大學在Big Ten四強繼續有好表現。

不過，亦有美國傳媒指，受到武漢肺炎疫情影響，全美的主要體育設施均收緊了防疫政策，MSG保安人員截查伊榮，做法其實相當合理。

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