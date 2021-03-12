前熱刺助教、現已跟隨普捷天奴加入巴黎聖日耳門（PSG）教練團的捷西斯佩雷斯，接受《Evening Standard》訪問時表示，普捷天奴與熱刺老闆利維關係密切友好，堅稱普帥有朝一日將會重返熱刺。

雖然熱刺於2019年11月將普捷天奴及其教練團解僱，但已跟隨普帥到了PSG的佩雷斯堅稱，普捷天奴與利維之間沒有矛盾，並透露二人仍保持緊密聯繫：「以住利維每天都會到普捷天奴的辦公室，並與我們一起討論我們正在討論的話題，然後他又會與我們一起吃早餐、在訓練場吃午餐，我們與其他教練都不會在他們坐下來之前進食，以表示對他們的尊重。」

「普捷天奴與利維仍然有互相發短訊，他們有著很好的關係，我們對利維沒有甚麼不滿，反而覺得那是一個專業的決定，有時候我們不得不分開，但我們肯定會重返熱刺。」

對於有傳普帥與利維出現轉會分歧，佩雷斯表示：「不是他不想買人，而是尋找適合球隊水平的球員及讓球員離開的決定真是很困難，要球隊在這個水平中不斷進步，又要建設一個新的足球場，這幾乎是不可能。」

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