瑞士天王費達拿相隔近14個月後終於復出，費天王在周三卡塔爾網賽次圈歸來並順利取勝。這位39歲前1哥透露，今年會繼續採取「貴精不貴多」的參賽策略，望再次衝擊其後的兩項大滿貫及東京奧運。費達拿坦言，今次復出希望能享受比賽過程，不會太在意成績。

費達拿自去年1月澳網4強不敵祖高域後一直休戰，曾因右膝傷患問題，在去年先後接受兩次手術，年初曾傳出會出戰2021年澳網但終未成事，然而他終於在本月卡塔爾網賽復出。久疏戰陣的費達拿在周三次圈賽事面對英國球手伊雲斯打得並不輕鬆，並且出現不少失誤，結果費達拿與對手激戰近兩個半小時後才以總盤數2:1勝出。

身體未適應不知規矩有變

賽後費達拿承認，自己的身體仍未重新適應比賽節奏：「伊雲斯在第一盤發揮得很好，幸好我數個星期前跟他練習過，我了解他的打法。比賽時每次上網擊球都令我的身體承受不少壓力，我覺得自己幾乎要爆炸了。」

在費達拿養傷時，網球壇出現了不少變化，令征戰多年的費達拿亦笑言不習慣：「有許多關於比賽的事情我都忘了，例如我在比賽時曾要求工作人員遞毛巾給我，但原來因為疫情關係，賽會已不容許為球手提供毛巾了。我覺得自己好像離開網壇的時間比實際更長。」

復出首項大滿貫決戰溫網

2021年重新出發，費達拿今年可說輕裝上路，今年他只會參加六項賽事（附表二），除現時的卡塔爾網賽外，他將參加本月底舉行的杜拜室內賽，以及6月中在德國舉行的哈雷草地賽2項ATP 500賽事，之後就會參加他復出後首項大滿貫：溫布頓網賽。

7月對費達拿來說，相信是非常關鍵的一個月，因為除了溫網外，在7月底舉行的東奧網賽對他來說同樣意義重大，事關費達拿過去只曾在2012倫敦奧運的男單賽事獲得1面銀牌，假如他要衝擊生涯首面奧運男單金牌，今屆東奧相信是他最後一次機會。至於費達拿今年最後一項參加的賽事，將會是今年最後一項大滿貫：美網。

將在8月踏入40歲的費達拿承認，今次復出會面對各種艱辛，未來會用平常心來面對：「這（復出）將是條又長而且艱難的路，以我這年紀要打出超水準絕不容易，但我很高興能再次參賽，這對我來說意義重大，我不會太在意結果。」

綜合卡塔爾外電