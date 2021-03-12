周四歐霸盃16強首回合賽事，曼聯在主場只能1:1賽和AC米蘭，其中在上半場38分鐘，曼聯隊長哈利馬古尼在門前一次「世紀Miss」，面對空門竟然將皮球撞中門柱彈走，遭到外界猛烈批評，前些路迪領隊連儂甚至直斥是「違反物理學」，賽後就連馬古尼自己亦坦言，自己也不知道為何會射失。

馬古尼表示：「我也不知道是怎樣射不進的，我應該要射入的，我應該要有更多接觸，我已經盡量伸展，嘗試盡快做出反應，但我理應尋找方法將皮球放入網，這是為甚麼我是一名後衞而不是一名前鋒，但這是完全沒有藉口的。」

「我有一次黃金機會，丹尼爾占士下半場有一次，在最後一分鐘失球真是令人失望，他們沒有創造太多機會，當向看到我們很大機會以1:0領先首回合時就失球了，這真是很差。我們在次回合要踢得更加好，我認為我們值得以1:0獲勝，我們擁有了今場比賽最好的機會，但我們需要踢得更好，下周四將是一場重要的賽事，我們去到那裡要比今天做得更好，我們就能晉級。」

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