早前日本共同社引述多位消息人士透露，日本政府、東京都政府、東京奧組委，以及國際奧委會（IOC）傾向在東京奧運舉行期間，拒絕所有海外遊客訪日入場觀戰。不過，周四東京奧組委主席橋本聖子就否認有關傳聞，指是否開放予海外人士入場仍未有定案。

有傳媒早前已經指出日本政府為安撫民眾情緒，決定就算奧運如期舉行亦不會開放予海外人士入場，隨着武漢肺炎病毒早前出現變種，日本政府近日提出收緊外國旅客入境限制，似乎在7月奧運舉行時亦未見有大幅鬆綁的可能性下，令拒絕海外人士入場傳聞越傳越真。

不過，周四東奧組委主席橋本聖子回應傳媒提問時就指，現時各個持份者仍未就相關議題達成共識，亦未有就是否拒絕海外人士入場有任何定案。不過她同時表示，必定會在3月25日聖火傳送開始之前決定，屆時將再作公佈。

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