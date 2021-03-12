剛在明星賽榮膺MVP的安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo），周四造出個人今季第五次「三雙」，協助公鹿於主場以134:101大勝紐約人。

安迪度安寶今仗雖然只上陣29分鐘左右，但已有24分、10個籃板球及10次助攻，表現搶鏡。後備出場的霍比斯（Bryn Forbes）亦不讓「字母哥」專美，7次次在三分線外起手全中，得到21分，而米度頓（Khris Middleton）與布祿克盧比斯（Brook Lopez）亦各有14分貢獻。

「我們打得很好，特別是在皮球的傳導方面幹得不錯，同時亦很富侵略性。」安迪度安寶說。公鹿今仗的投射命中率高達57.5%，遠高於對手的41.6%，成為一大勝負關鍵。

RJ巴列特（RJ Barrett）今仗攻入了紐約人全隊最高的22分，但明星前鋒蘭度爾（Julius Randle）只得7分進賬。

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