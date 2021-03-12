去年夏天日本網球女將大坂直美曾在社交網站，發佈了一些自己身穿比堅尼的泳衣照，結果惹來不少網民批評，事後大坂直美發帖霸氣反擊haters，強調自己有權選擇衣着。

在上月贏得職業生涯第四個大滿貫冠軍後，周四大坂直美再在社交網站，上傳多張自己身穿紅色比堅尼的泳衣照，雖然去年夏天同樣的帖子曾引起過軒然大波，不過大坂直美卻一於繼續我行我素，勇抗地向haters作出反抗。

正當23歲的大坂直美被捧為未來網壇的女霸主時，比她大一年的姐姐大坂麻里日前卻宣佈退出網壇：「我決定退出網壇，這個旅程雖然我不太享受，但我仍然很感激這旅程中所有的回憶，以及在這運動上我多年來收到的支持，我將會繼續前進，並希望未來能在其他新項目中發展。」大坂麻里在網壇成就不高，世界排名最高只是280位，退役時世界排名為340位，與妹妹大坂直美有強烈對比。

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