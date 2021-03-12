英國BBC周五傳出，目前排英超榜尾的錫菲聯，領隊韋達將被球隊解僱，原因是他和球隊在聘請足球總監一事中意見不合。

有指錫菲聯的班主地阿拉伯的阿卜杜拉王子認為球隊過去的引援做得不夠好，今月早前曾希望為球隊聘請足球總監，為球隊做好球員的招募工作，但韋達就不太認同球隊的建議，更指自己曾有明確的引援目標，但這些球員最終未有加盟，例如曼聯的連格、阿士東維拉的奧尼屈堅斯和1月剛加盟利物浦的賓戴維斯等，與班主意見不合亦令球會決定解僱韋達。

韋達由16年開始教錫菲聯，當是球隊仍在英甲，但韋達去季成功領球隊升上英超，更以第九位完成球季。不過，球隊今季表現大插水，去到第18輪才能開齋，目前28場聯賽僅贏4場排在第20位，在只餘下10場聯場下球隊更炒領隊，難怪錫菲聯成為外國賠率網站的降班大熱，只有1.01倍。

英超今季降班球隊賠率：

1錫菲聯 1.01倍

2西布朗1.02倍

3紐卡素 2.2倍

4富咸 2.75倍

5白禮頓 4倍

6般尼 5倍

資料來源：Bet365

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！