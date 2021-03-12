「香港季前田徑測試賽」將於下周末（20日）假小西灣運動場開賽，田總今日於官網公佈報名名單，前年年中遭遇阿基里斯腱斷裂重創的跳高女將楊文蔚榜上有名，她闊別賽場近兩年終告復出。

26歲的楊文蔚2017年以1米88成績刷新跳高港績後聲名大噪，翌年再於亞運得第五名，惟她前年五月練習時遭遇右腳阿基里斯腱撕裂重創，手術過後，同年年底發現傷口撕裂，須繼續接受復健，養傷近兩年她終於復出，根據田總公佈的運動員名單，她下周六將與鄧伊程、周君穎等對手較量。跳高賽以外，今次季前田徑測試賽有多位港將參與，呂麗瑤、陳佩琦、林安琪、陳銘泰等將悉數亮相。

受武漢肺炎疫情影響，香港田徑壇自去年一月「季前試賽」後停賽多時，直至12月初才復辦「20年系列賽一」，「香港錦標賽」原定於12月中上演，惟當時第四波疫情爆發，比賽臨時煞停；本來「21年系列賽一」會緊接「測試賽」於本月27日開賽，今「健身室群組」再有爆發迹象，賽事能否如期舉行仍屬未知之數。

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