2020年東京奧運招募了多達11萬名奧運義工，不過，去年因為武漢肺炎令奧運被迫順延一年，現在奧運在舉辦上仍存在很多不決定性，令一眾奧運義工都感到無所適從。

奧運義工是不少人夢寐以求的生活體驗，希望參與這個世界盛事外更認識不同國家的朋友。當中有人為了這個機會，不惜辭去自己穩定的工作或請大假準備奧運。不過，雖然奧委會曾承諾奧運今夏會如期進行，但不少奧運義工都仍為此感到緊張和擔心。40歲住在日本西南部的山村表示：「我目前亦考慮會否去參加義工計劃，在肺炎下，我的財務並不穩正，加上目前太多不確定的情況下，很難保持動力。」

對於一此海外的義工就更不知所措，奧委會向他們表示，有疫情下未能確定他們能否進入日本境內。一眾義工更向路透社表示，與去年同期相比，奧委會給義工的電子郵件數量大大減少，惟奧委會表示，在去年宣佈延期後，他們亦有定期向義工更新信息。

早前亦有傳東京奧運將會禁示海外觀眾入場，當奧委會被問道會否減少義工人數時，他們就強調要以安全為大前提。不過，外界普遍亦推斷，礙於疫情，今季奧運的熱鬧和互動程度亦會較以往冷清。

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