港超聯球會理文今午宣佈，已邀得西班牙射手洛迪古斯加盟，並將會穿上9號球衣為理文爭取佳績。

理文指，本地球迷對洛迪古斯不會感到陌生，根據足總紀錄，這位18/19球季聯賽神射手，自16/17球季來港以來發展，過去4季共為東方龍獅及傑志取得47個入球，只差3球即可達到50大關。理文法國射手尼迪利早前決定掛靴返回法國，而球隊經研究後決定斟介曾效力東方及傑志的西班牙前鋒洛迪古斯，雙方一拍即合。

現年30歲的他於17年為東方在亞冠盃分組賽，主場賽和川崎前鋒一役，取得香港球會在亞冠盃分組賽的首個入球。洛迪古斯現已完成隔離，並已投入球隊練習，即將可為球隊披甲。洛迪古斯加盟後表示：「很高興獲理文邀請加盟，今季已是第五年徵戰港超聯。我已預備好接受挑戰，期望再次證明自己，為球隊爭取佳績！」

洛迪古斯上季疫情期間因未能與傑志在減薪問題上達成協議，最終提早解約，而這名前港超聯神射手離開傑志後曾短暫跟隨升班馬晉峰操練，有指曾與理文接觸，惟當時未能達成加盟協議，之後返回祖家西班牙，而理文早前與洛迪古斯接接觸，並傾妥加盟條件，早前抵港，並完成隔離，開始隨隊操練。

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