日前ESPN哥倫比亞一次直播途中，發生恐怖嘅意外。事緣喺周二進行緊足球節目「ESPN FC Radio」嘅直播嗰陣，旁邊巨型攝影棚突然間成個塌下，壓中其中一個主持Carlos Orduz，搞到主持人Francisco Javier Vélez當堂嚇到呆咗。好在佢回神後都好專業，即刻去廣告處理現場。至於「中頭獎」嘅Carlos Orduz亦冇咩大礙，據講只係壓親個鼻，好快就拍片同大家報平安。

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