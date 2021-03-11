儘管筆者小時候並非利物浦的球迷，但對謝拉特的印象卻是非常深刻，不僅是他的技術和能力，更重要的是這位傳奇人物的領袖風範經常能感染別人，即使有「世紀一跣」的出現，你亦不會想去取笑他，只會想給他一個擁抱，然後說句”I know that feel bro”。

掛靴後的謝拉特順理成章地在利物浦擔任青年軍教練，相信被他教導的球員一定非常敬仰這樣的球星，也一定獲益良多。一年多後謝拉特轉到蘇格蘭超級聯賽執教傳統勁旅格拉斯哥流浪，用了3年時間便為球隊捧起失落10年的聯賽冠軍，更以提早六輪的姿態取得這個寶座，毫無疑問，謝拉特已證明了他的能力和眼光。然而，當外界覺得他會取代近期低潮的高普成為紅軍教頭時，謝拉特卻站在紅軍的一面，明確支持和讚賞高普的功勞和能力，更指自己並未夠好。在捧起冠軍的同時能說出這樣的一番話，既謙卑又有智慧。

近年多了掛靴後轉型作領隊的球員，例如林柏特、阿迪達等已執教英超，朗尼亦執教打比郡，可惜前兩者的成績都未如理想，車路士的傳奇中場林柏特亦已黯然離職，令人質疑他們的執教能力。事實上，要做一個成功的教練是需要時間和經歷去浸淫，謝拉特選擇了蘇超，給予自己成長的時間，因他亦深深明白英超的遊戲規則，那裏並不容許這些寶貴的時間。

因此，筆者認為現在的謝四，比以往更有魅力，低調地捧起聯賽冠軍，努力地做好工作，未有急功近利，為將來每個計劃打好基礎，深信不少人都希望他有天會執教利物浦，筆者亦相信這天會在他準備好時，美好地來臨。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報