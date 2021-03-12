中國政府近日暫停台灣鳳梨進口，不過台灣水果反而獲得各方支持，總統蔡英文周五宣佈，台灣水果已經獲得東京奧組委認可，符合大會食材資格。

蔡英文周五在Facebook宣佈，台灣水果將會「前進日本」，在今屆東京奧運登場，其中當地生產的火龍果、芒果和近期的「主角」鳳梨都獲得東京奧組委認可，符合東奧食材資格。蔡英文在文中表示，發現不少日本網友在社交平台分享台灣鳳梨在日本被搶購一空的畫面，她表示未來將會有更多台灣鳳梨外銷到日本。

蔡英文又指，奧運對食材的選用有嚴格標準，台灣水果獲得認可表示已經達至國際級的高水平。他期待未來有更多樣和更大量的台灣水果，可以在國際舞台上發光發熱。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！