據英國每日郵報指，自從杜普執教車路士以來，基斯甸普列錫是僅有4名未有在英超當中正選上陣過的球員，因此這位美國國腳對自己的未來產生了質疑，有機會在今季結束後考慮離隊。至於藍軍就看中了拜仁慕尼黑翼鋒京士利高文為替代人選。

報道提到，車路士方面一直都留意着高文的去向，在去年夏天赫臣奧杜爾傳出加盟拜仁的時候，車路士方面亦視這位法國翼鋒為潛在的替代者。雖然現時奧杜爾選擇留在藍軍，不過藍軍依然一直關注高文，假如普列錫打算離隊的話，藍軍會再次燃起簽入高文的興趣。較為有趣的是，自從高文上季在歐聯決賽頂入唯一一個入球，助拜仁捧走歐聯冠軍之後，他就曾表示自己有意前往英格蘭踢球的願望。

只不過除了車路士之外，現時有多間球會對高文感興趣，其中包括曼聯以及曼城。現時高文與拜仁仍然有兩年合約，拜仁方面當然希望球員可以續約留隊，不過假如無法成事的話，拜仁亦會考慮盡早把他出售，從而可以避免高文的轉會費下降。

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