巴塞隆拿球星美斯與現時效力法甲摩納哥的中場法比加斯，自小在巴塞青年軍已屬好友，二人的妻子也十分友好，以往經常一起玩樂及出席活動。周三巴塞在歐聯16強正式出局後，今夏與球會合約到期的美斯，前途再次成為外界關注焦點，有西班牙記者報稱，二人已說服一同前往美國美職聯效力。

在巴塞隆拿當地出生的西班牙著名記者Guillem Balague，周三在歐聯賽後向CBS Sport表示：「在某個時候，我肯定人們會嘗試說服他們前往美職聯，我不記得我有否告訴你們的故事，法比加斯希望前往美職。」

「而法比加斯的妻子與美斯的妻子，是非常要好的朋友，二人的妻子都說服了兩名球星一同前往美洲，但到底甚麼時候會發生，我們還不知道，因為法比加斯仍在摩納哥，但這是兩名球員心中有共識的事。」

事實上，美斯在今夏與巴塞合約就會到期，有傳曼城及PSG都想免費簽入這名球王，但早前美職聯球隊國際邁阿密的班主碧咸，曾談及他希望將美斯帶到美職聯的願望，有傳曼城的姐妹球會紐約城，亦有將美斯帶到美職聯。至於法比加斯與摩納哥的合約在明夏到期，有傳他將會跟隨美斯的步伐，一旦美斯前往美職聯，他亦會一同前往。

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