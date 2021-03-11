由基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜的祖雲達斯在歐聯出局後僅一日，以美斯為首的巴塞隆拿周三也宣佈翻盤失敗，即使阿根廷球王在這場16強次回合射入世界波，也無法阻止球隊總比數負巴黎聖日耳門（PSG）2:5，「美C」16年來首次一同無緣歐聯8強。隨着兩人年事已高，今季狀態也時有起伏，也預示兩球王壟斷足壇的時代將告一段落。

文：盧卡東尼

巴塞首回合鬥PSG已大幅落後1:4，周三次回合赴巴黎尋求翻盤，但球隊實力今非昔比，根本無法複製4年前曾以6:1反勝對方、闖入8強的奇蹟。結果，今仗踢至30分鐘，巴塞先送一球12碼予PSG，讓首回合大演「帽子戲法」的敵軍前鋒基利安麥巴比射入，2回合累積入至第4球。

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美斯入完世界波12碼宴客

美斯37分鐘挺身而出，於30多碼外射入世界波追和1:1，但他在上半場補時就射失12碼，無法替球隊反超前，雙方下半場未能改寫比數，注定巴塞要以總比數2:5在16強止步，是自06/07球季被利物浦淘汰以來，首次無法亮相歐聯八強。

至於美斯與C朗一同缺席歐聯八強，則是04/05球季以來的首次，距離今年足有16年。兩大球王在這項賽事多次破紀錄，並分別5次（C朗）與4次（美斯）捧盃，功績及榮譽前無古人。C朗只要下季繼續參戰歐聯，就鐵定可超越前皇家馬德里隊友卡斯拿斯177場的歐聯上陣紀錄，但若計算淘汰賽，他一早就是紀錄保持者；入球方面，這位葡萄牙球星目前就以134球在歐聯歷史射手榜領銜，而美斯就以120球居次，也是暫時歐聯入球過百的兩位球員。

年尾頒獎禮見證改朝換代

事實上，兩大天王今季演出未算太出色，與年少之時長期保持高水平不能相提並論，各自所屬的球會也無法在今季本土佔據榜首，象徵足壇改朝換代快將來臨。畢竟C朗已36歲，美斯也33歲，在他們身後也有麥巴比、艾寧夏蘭特、祖奧菲歷斯及查頓辛祖等後起之秀，「美C」雄霸球壇看來快成過去，這趨勢也將反映在年尾的球壇獎項頒獎禮上。

從2008年開始，「美C」幾乎壟斷歐洲金球獎及FIFA年度最佳球員，至2018年才被莫迪歷打破局面。美斯在之後一年，雖壓倒利物浦的華基爾雲迪積克再包攬兩大獎項，但也受到不少非議，去年FIFA年度最佳球員選舉，他與C朗再一同不敵拜仁慕尼黑中鋒羅拔利雲度夫斯基，隨着金球獎今年復辦，這兩大個人榮譽有可能再落入他人手中。