英國《每日郵報》報道，曼城隊史神射手阿古路與球會合約在今夏結束，領隊哥迪奧拿早前曾表示，暫時不會向阿古路與費蘭甸奴兩名今夏合約到期的老臣子傾談續約，因為他不想在球隊爭奪四冠王時分散注注意力。

不過，作為球隊近十年最好的球員，阿古路卻對哥迪奧拿今季對他棄之不用感到失望，特別最近數周，阿古路已經從一月確診武漢肺炎後徹底康復，渴望重新希望比賽，然而自去年11月對奧林比亞高斯的歐聯賽事後，阿古路只為曼城上陣了171分鐘比賽。

現年32歲的阿古路，相信哥迪奧拿已作出決定，認為對方將會在今夏清洗他，所以才不派他上陣。據報哥迪奧拿認為，目前阿古路的身體已不能支撐90分鐘高強度的比賽，特別是曼城現時是運用高壓的戰術，加上球隊近期走勢甚順，哥帥起用無鋒陣亦能令球隊發揮威力，故沒有為阿古路進行調整的必要。

雖然近期有傳已為曼城攻入254球的阿古路，今夏將會離隊，但哥帥周二在記者會上卻表示：「我們必須保持冷靜，球會將會與他的經紀人進行對話。」

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