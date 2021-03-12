美國男籃周四將塘鵝前鋒錫安威廉臣（Zion Williamson）等15名球員，新增至出戰東京奧運的初選名單，連同原有的42人，美國隊的候選陣容已有57人。不過，早前已入選的湖人球星勒邦占士（LeBron James）重申，今夏未必會為國出戰。

除了錫安之外，鷹隊控衞T楊格（Trae Young）、紐約人前鋒蘭度爾（Julius Randle）、巫師後衞禾爾（John Wall）與公牛「入樽王」拿維（Zach LaVine）的名字，亦有出現在最新公佈的美國男籃大軍名單上，按照慣例，主帥普波域治（Greg Popovich）將要在奧運揭幕前一個月左右決選12人出戰，但由於美國男籃在東奧的首場分組賽，將於7月25日進行，但今季NBA總決賽最遲卻要到7月22日才結束，所以該隊的執行總監哥利哲奴（Jerry Colangelo）正向美國奧委會與國際男協求助，尋後押後有關報名限期，甚至是希望賽會容許在奧運期間換人，好讓要出戰季後賽的球員，也有機會為國出戰。

事實上，已有不入圍初選名單的球員，表明未必會參加東京奧運，當中曾在08及12年兩度領軍贏得奧運金牌的勒邦占士，亦重申湖人在季後賽能走多遠，將會是他會否出戰東奧的關鍵。「顯然，那（湖人的賽程）將會起到很大的影響，而且我還要考慮家人的想法，所以目前仍有很多變數。」占士說。

美國男籃新增15人名單：

J阿倫（騎士）

E哥頓（火箭）

J格蘭（活塞）

比歷克格芬（網隊）

賀里迪（公鹿）

D佐敦（網隊）

拿維（公牛）

蘭度爾（紐約人）

鄧肯羅賓遜（熱火）

米曹羅賓遜（紐約人）

尹維特（速龍）

禾爾（巫師）

錫安威廉臣（塘鵝）

活特（火箭）

T楊格（鷹隊）

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