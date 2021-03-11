周四歐霸盃16強首回合賽事，英超兩支倫敦代表熱刺及阿仙奴同告勝出，其中熱刺在主場憑哈利卡尼梅開二度，主場以2:0擊敗克羅地亞球隊薩格勒布戴拿模；至於其同市宿敵阿仙奴，則作客以3:1擊敗希臘球會奧林比亞高斯，兩支球隊在周日英超北倫敦打吡戰前夕一同告捷。

為留力應付周日打吡大戰，熱刺方面今仗正陣陣容，先收起近期狀態大勇的翼鋒加利夫巴利及中場賀積查治，改派迪利阿里及拉美拿，支援孫興民及哈利卡尼攻堅。上半場25分鐘，拉美拿禁區內避過後衞後左腳射門中柱，哈利卡尼隨即門前補中，助熱刺半場領先1:0；下半場64分鐘，摩連奴以加利夫巴利、貝雲積、盧卡斯莫拉入替孫興民、拉美拿及迪利阿里，結果戰至70分鐘，奧里亞右路地波傳中，客軍後衞解圍不遠，哈利卡尼獲得皮球後隨即避過守衞射門破網，個人梅開二度，助熱刺首回合領先2:0完場。

至於熱刺周日打吡戰的對手阿仙奴，同日作客希臘球會奧林比亞高斯夫添出擊，開賽僅6分鐘奧巴美揚便迎接傳中頭槌攻門，皮球被主隊門將祖些沙撲到後再中楣彈出；戰至34分鐘，冬窗從皇家馬德里外借來投的新援馬田奧迪加特，禁區頂放冷箭，主隊門將祖些沙判斷失誤，撲到皮球但仍難阻其去勢，結果作客的阿仙奴憑這球勁射，上半場領先1:0。

下半場58分鐘，阿仙奴繼上場聯賽後，再次出現後場失誤，被主隊的艾阿拉比射入追成1:1平手。完場前十分鐘，韋利安右路傳中，中堅加比爾馬加希斯後上頭槌破網，助阿仙奴再次領先；85分鐘，後備上陣的埃及中場艾利尼禁區頂遠射中柱彈入，結果阿仙奴首回合作客已領先3:1，出線高唱入雲。

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