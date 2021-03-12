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亞冠盃｜東亞賽區6月展開 傑志與外援延約善後

12分鐘前
傑志將與星級外援前鋒丹恩奴域商討延長合約應付延期的亞冠盃分組賽。

亞洲足協昨日公佈，今屆亞冠盃東亞賽區決定延期至6及7月舉行後，傑志主教練朱志光今午表示，賽事延期至六月對球隊有好亦壞，好處是蘇沙、杜馬思及謝家強等球員有機會趕及以本地球員身份應戰，但部份今季約滿外援及球員是需要商討延長合約。

武漢肺炎疫情持續影響各地，亞洲足協早前決定今屆亞冠盃改為賽會制，而,賽會昨日宣佈亞冠盃東西亞賽區分組賽舉辦地點；原先有很大機會由香港足總主辦的J組賽事，最後落在泰國足總之上，而泰國足總除主辦J組外，還會主辦H及I組賽事，而賽會考慮到疫情各地出入境仍有相當多限制，東亞區分組賽延期至六月至七月進行。

今年再次代表香港出戰亞冠盃J組的傑志，六月將赴泰國與泰港、廣州隊及附加賽晉級爭出線。傑志主教練朱志光今回應，會方接獲亞洲足協將賽事延至六至七月在泰國舉行的消息後，已開始善後，包括需要與丹恩奴域等合約原先到六月底的球員商討延長。

他說：「蘇沙、杜馬思及謝家強等已申請香港護照球員可短期內取得特區護照，而賽期延期令到這三名球員便有機會以本地球員身份註冊應戰，對球員調動會有幫助，但一切有待有關方面核實。」此外，亞冠盃東亞賽區賽事延至六及七月展開，勢必影響到本地賽期，足總可能需要與球會商討調動賽期，以求希望趕及在六月完成賽季。

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亞冠盃傑志外援蘇沙杜馬思謝家強朱志光
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