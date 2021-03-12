亞洲足協昨日公佈，今屆亞冠盃東亞賽區決定延期至6及7月舉行後，傑志主教練朱志光今午表示，賽事延期至六月對球隊有好亦壞，好處是蘇沙、杜馬思及謝家強等球員有機會趕及以本地球員身份應戰，但部份今季約滿外援及球員是需要商討延長合約。

武漢肺炎疫情持續影響各地，亞洲足協早前決定今屆亞冠盃改為賽會制，而,賽會昨日宣佈亞冠盃東西亞賽區分組賽舉辦地點；原先有很大機會由香港足總主辦的J組賽事，最後落在泰國足總之上，而泰國足總除主辦J組外，還會主辦H及I組賽事，而賽會考慮到疫情各地出入境仍有相當多限制，東亞區分組賽延期至六月至七月進行。

今年再次代表香港出戰亞冠盃J組的傑志，六月將赴泰國與泰港、廣州隊及附加賽晉級爭出線。傑志主教練朱志光今回應，會方接獲亞洲足協將賽事延至六至七月在泰國舉行的消息後，已開始善後，包括需要與丹恩奴域等合約原先到六月底的球員商討延長。

他說：「蘇沙、杜馬思及謝家強等已申請香港護照球員可短期內取得特區護照，而賽期延期令到這三名球員便有機會以本地球員身份註冊應戰，對球員調動會有幫助，但一切有待有關方面核實。」此外，亞冠盃東亞賽區賽事延至六及七月展開，勢必影響到本地賽期，足總可能需要與球會商討調動賽期，以求希望趕及在六月完成賽季。

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