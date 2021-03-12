自歐聯16強祖雲達斯及巴塞隆拿正式出局後，兩大球王基斯坦奴朗拿度（C朗）及美斯亦是繼05後，二人首次無緣歐聯最後8強。在祖記出局後，外界已有聲言指該隊將會放棄年薪達3,100萬歐元的C朗，把握他合約還餘一年的時間在今夏賣走，以免明夏人財兩失；至於美斯與巴塞合約在今夏到期，至今仍沒有他續約的消息，有傳水頭充足的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）今夏若無法留住「準球王」基利安麥巴比，將會簽入C朗或美斯其中一人頂替。

外媒報稱，PSG方面正密切留意兩大球王的動向，其中C朗與祖記合約在明年夏天，他的名字已列入PSG董事局的議程，報道續指C朗的經理人文迪斯，與PSG主席艾加拉費關係甚為密切，自2015年伊巴謙莫域離隊曾一年起，文迪斯已開始協助PSG建立未來收購計劃，二人還經常互發短訊及視像通話。由於陣中球星麥巴比與C朗一樣明夏合約到期，有傳這名法國球星希望離隊，至今還未續約，一旦今夏PSG無法留住麥巴比，將有意簽入C朗或美斯頂替。

對於外界炒得熱烈的傳聞，PSG體育總監李安納度回應稱：「除了延長現有球員的合約外，我們未獲得任何其他東西，亦沒有任何簽約或收購計劃，我們需要衡量今季的財政狀況，所以我們很冷靜，沒有任何東西（關於簽下美斯）。」

雖然李安納度亦沒有證實對C朗的興趣，但他承認球會對簽下最好的球員持開放態度：「令我們高興的是PSG總是在這些傳聞之中，轉會窗將是非常流動，PSG總是非常渴求，所有最好的球員都與PSG扯上關係，我們總是願意與所有最好的球員展開談判，看看誰希望到來，但現時我們沒有新球的談判進行。」

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