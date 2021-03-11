周五英超獨腳戲，已捲入降班漩渦的紐卡素主場迎戰中游分子阿士東維拉。兩軍狀態一般，「喜鵲」近四場不勝之餘隊內更爆將帥不和；維拉近5場只贏1場，進攻主力、隊長基亞利殊就算可復出亦難望會有太多上陣時間，攻力相信依然疲弱。今仗勝負難料，寧取「入球大細」[2.5球]的「細」。

文：亨少

紐卡素上仗作客鬥尾二的西布朗，雖合計有多達22次埋門，但準繩度以及把握力均欠奉下，2隊只能互交白卷打成0:0，當日近況不俗的富咸，更在較後時間以1:0擊敗利物浦取得重要3分，令該仗只得一分的紐卡素開始捲入降班漩渦。現時富咸雖然比喜鵲多踢一場，但只落後一分，加上近7場只輸1場的氣勢，足以對17位的白禮頓及16位的紐卡素造成壓力。

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布魯士成被炒大熱

近期喜鵲不僅狀態低迷，隊內將帥更爆不和，有指部份球員不滿領隊布魯士的領軍方法，直言休假太多練習太少，更令布魯士成為下任被炒領隊大熱，對於一支護級球隊而言，如此氣氛實在不理想。再者，現時紐卡素傷兵滿營，主力射手哥林威爾遜、翼鋒辛特麥斯明，以及中場大將米基爾阿米朗仍因傷缺陣，對攻力有莫大影響，如今只能以巴西前鋒祖連頓掛帥，然而此子今季21次聯賽上陣，只得一個入球，破門能力欠奉，今仗即使鬥近況同樣不濟的維拉亦恐難反底。

對手維拉上仗與同樣來自中部的狼隊賽和0:0，最近五輪只曾贏列斯聯，幸好上半季取分足夠下仍然留守上半版。球隊近期最大問題為攻力疲弱，即使基亞利殊未受傷前，維拉已有4場聯賽入球不多於1球。近四場基亞利殊缺陣只是將問題放大，4戰只入2球，甚至面對榜尾錫菲聯亦落敗收場。賽前有傳這位25歲英格蘭中場或有機會復出（見另文），不過狀態沒保證下，領隊甸史密夫馬上便讓他擔正機會不大，而取代其上陣的荷蘭翼鋒安華艾加斯亦難取代這位隊長在球隊中作傳送樞紐的作用。

維拉防線滴水不漏

維拉攻力一般，不過由泰朗明斯領軍的防線卻依然穩健，近6場只失3球，令球隊成績不致大倒退。右閘馬迪卡殊今仗繼續養傷，但明斯、安斯干沙及門將達米安馬天尼斯組成的防線值得信賴，相信對近況平平的紐卡素不會多失，故今仗看好兩隊「細」比數交收。