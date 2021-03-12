阿仙奴周四在歐霸盃16強首回合，作客以3:1擊敗希臘球會奧林比亞高斯，在冬季轉會窗從皇家馬德里外借來投的新援馬田奧迪加特，亦取得加盟後首個入球，他直言爭奪歐霸盃已成為阿仙奴今季的目標。

上半場34分鐘，馬田奧迪加特離門25碼施放冷箭，為阿仙奴先開紀錄，而這亦是他加盟兵工廠以來的首個入球。這位挪威小將直言這個入球對他相當重要。他說：「我當時想作出一次中框的射門，但幸運地，我射得不錯，並取得了入球。這是一個很重要的入球，我很高興。由加盟的第一日起，我在這裏已有家的感覺，我很高興能在這裏，成為球隊的一份子。」

「這是一場重大的勝利，在歐霸盃贏波兼取得三個作客入球。被追平後我們作出了很好的反擊，球隊的心理質素很好，每一方面都令我感到很滿意。」奧迪加特續道。「這反映出我們互相支持的心態，當有球員犯錯，我們就會作出反擊，爭取入球，這就是球隊應該做的事情。我們要合力反撲，就像今仗的情況一樣。」

奧迪加特又指，阿仙奴已將今季焦點移到歐霸盃上：「由於聯賽排名並未如理想，所以歐霸盃今季非常重要，我們都希望走得越遠越好。這是一個很好的戰果，令我們有更有的信心，迎接周末及下周的比賽。」

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