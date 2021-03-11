巴黎聖日耳門（PSG）淘汰巴塞隆拿入歐聯八強，但巴塞在這場次回合比賽本有不少可翻盤的入球機會，但一一被PSG門將基羅拿華斯拒諸門外。這位前皇家馬德里門將共錄得八次禁區內的撲救，還救出美斯的12碼，唯一擋不住的就是美斯那球「世界波」。

基羅拿華斯上半場多次力挽狂瀾，包括救出奧士文尼迪比利的邊走邊射、托高達斯的勁射後中楣彈出，以及在補時階段擋出美斯的12碼，然後去到下半場，又飛身救走布斯基斯頂向近柱的必入頭槌；以上幾次撲救的鏡頭，足以證明為何他賽後當選全場最佳球員（MOM）。

數據統計方面，拿華斯今場有九次撲救，其中八次是對手禁區內的射門，結果巴塞唯一的入球，就是來自美斯禁區外的世界波，這也只能歸功於美斯實在射得太精采，絕非拿華斯的失誤。PSG教練普捷天奴賽後就大讚拿華斯：「拿華斯今天的表現實在太不可思議，今晚是屬於他的，他本身就是世上其中一位最佳門將。入八強對球會非常重要，我們能晉級部份功勞歸於他，要感謝他的貢獻。」

或者以往效力皇馬時，拿華斯已對巴塞的進攻非常熟路，有助他在今場達到超水準發揮。早前曾傳PSG今夏想簽熱刺門將洛里斯，但普帥看完拿華斯的表現，或要重新考慮有否引入舊部的需要。

文：盧卡東尼