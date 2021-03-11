周四卡塔爾網球賽，久休復出的費達拿出戰八強鬥格魯吉亞球手巴斯拿舒韋利。而狀態及體能亦仍有所提升的費天王雖然以6:3先贏第一盤，但被對手強勁的正手及快速節奏壓制，最終連輸兩盤1:6及5:7八強止步，復出後的首個錦標要再等等。

作為復出的首戰，費達拿16強鬥英國的伊雲斯晉級過程絕不輕鬆，今仗面對世界排名42位的巴斯拿舒韋利，首盤賽事的第1局費達拿已經被對手迫出破發分，但幸好發球及反手依然穩健下安然渡過。雖然巴斯拿舒韋利的發球及正手同樣強勁，但首盤失誤太多之下，戰至第四局被率先破發，此後費達拿成功保發下拉開至4:1，首盤亦順利以6:3贏出。

過去兩人僅在16年澳網交鋒過一次，當時費達拿直落三盤淘汰對方。不過時移世易，費達拿的比賽狀態只屬一般，第二盤戰至第2局就被巴斯拿舒韋利打破發球局，而年近40歲的費天王明顯體力有所下滑，加上底線完全被對手壓制，而且巴斯拿舒韋利全盤開出7次ACE球之多，最終第6局再次打破費達拿發球局，亦順利以6:1扳平比數。戰至決勝盤，費達拿成功保住前五個發球局，而關鍵的第10局更迫出破發分，可惜未能把握。反而第11局被破發，其後巴斯拿舒韋利成功保發之下以盤數2:1淘汰費達拿晉級。

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