雷霆周四在主場以116:108擊敗小馬，標誌着NBA因武漢肺炎停擺一周年。

20年3月11日，雷霆原定在主場出戰爵士，但在球賽展開前一刻，突然傳來爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）成為NBA首宗武肺確診個案的消息，聯盟隨即緊急剎停所有比賽，並宣佈陷入停擺狀態。據ESPN報道，NBA當時其實只花了大約20至30分鐘，便作出了這個如此重要的決定。

報道指，奧克拉荷馬州長斯蒂特（Kevin Stitt）在當日傍晚，接到衞生部門通報高拔確診後，馬上傳召了雷霆班主班尼特（Clay Bennett）、籃球營運總裁派斯迪（Sam Presti），以及總經理軒寧根（Rob Hennigan）進行緊急會議，並即場致電請示阿當施華。「班尼特當時問到，NBA對此有何對策。」斯蒂特說。「但他們反問，州政府的立場如何。疫情當時選處於初期，我們真的不知會否透過空氣傳播，球場內的人會否受到感染。」

眼見雷霆對爵士的比賽即將開球，各人最終決定馬上將賽事延期。「他們把我跟（爵士主教練）斯尼達（Quin Snyder），以及球證們叫到半場。」時任雷霆主帥的當路雲（Billy Donovan）說。「之後斯尼達就說，高拔接受檢測後，未能確定結果是陰性還是陽性。」

NBA之後隨即宣布聯賽全面暫停，阿當施華表示，當時一度以為聯賽在短時間內就可回復正常。「叫停比賽時，我以為只要暫停30日左右，便可訂出新政策與防疫措施，讓球賽在有觀眾的情況下重開。」隨着疫情不斷惡化，要求腰斬賽季的聲音亦越來越激烈，不過NBA並未有放棄，最終在七月於奧蘭多迪士尼設立禁閉式「氣泡賽區」，讓各隊在與外界隔絕的情況下順利完成賽季。

雖然離停擺已一周年，但NBA至今仍未完全回復正常，除了賽季被縮短之外，球賽亦只能有限度開放予球迷進場。不過，阿當施華日前已表明，目標在來季讓賽季進一步回復正常，並會容許更多球迷入場觀戰。

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