周四歐霸盃16強首回合，曼聯在奧脫福主場迎戰意甲球隊AC米蘭，雖然紅魔鬼今仗在冬窗新援、18小將阿密特迪亞路頂入首個入球，協助曼聯在下半場取得領先，可惜補時兩分鐘被米蘭中堅卡積亞頭槌破網，結果兩軍首回合踢成1:1完場。

周日在曼市打吡勇挫宿敵的曼聯，周四轉戰歐霸盃雖有拉舒福特因傷缺陣，但領隊蘇斯克查仍能派上般奴費南迪斯，支援安東尼馬迪爾、格連活特及丹尼爾占士攻堅；反觀米蘭今仗有伊巴謙莫域、查漢奴古等多名主力因傷缺陣實力削弱。

不過米蘭開賽初段表現不錯，5分鐘即由拉菲爾利亞奧單刀破網，惜越位在先入球無效；11分鐘，米蘭中場基斯爾禁區外接應界外球，將皮球控入禁區後隨即上前彈射破網，但VAR發現基斯爾控下時手球在先，令米蘭開賽初段已吃了兩次詐糊。

大難不死的曼聯，在38分鐘有次黃金機會，當時右路角球傳中，般奴在前柱頭槌頂後，隊長哈利馬古尼在尾柱面對空門不中，門前將皮球撞中門柱彈出，這個「世紀Miss」令曼聯錯失領先良機，兩隊半場踢成1:1平手。

下半場曼聯領隊蘇斯克查隨即作出調動，冬季以高達3,700萬鎊（約3.9億港元）轉會費從阿蘭特大來投的18歲翼鋒阿密特迪亞路，第3次為球隊上陣入替馬迪爾，結果他上陣後僅5分鐘，即接應般奴費南迪斯恰到好處的長傳，利用速度攝在米蘭中堅湯姆利的身後，頭槌頂破基安盧基當拿隆馬的十指關，射入他加盟後首個入球助曼聯領先1:0，同時阿密特迪亞路以18歲243日之齡，成為曼聯在歐洲賽最年輕入球的外援。

落後的米蘭積極搶攻但一直未有收獲，72分鐘格連活特右路傳中，丹尼爾占士面對空門竟然失機射斜，錯失擴大比數良機的曼聯，終至補時兩分鐘要付上代價，客軍左路角球傳中，米蘭中堅卡積亞頭槌攻門，皮球就算被曼聯門將甸恩軒達臣擋到都照入，為米蘭獲得重要的作客入球，結果兩軍首回合踢成1:1完場，次回合紅魔鬼曼聯作客聖西路球場將要「焗攻」對手。

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