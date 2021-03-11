意甲2支將於下周出戰歐聯16強次回合生死戰的球隊，會在今輪聯賽率先登場，拉素與阿特蘭大齊在主場出擊。早場拉素在主場擺陣迎戰包尾大幡克羅托內，可望在地頭上一洗近期頹風，贏波之餘預計入球亦不會少，捧入球[3/3.5球]「大」。（球賽編號：星期五3；now638、有線654及無綫myTV Super301台今日10:00pm直播）

拉素在歐聯16強首回慘以1:4不敵力爭衞冕的拜仁慕尼黑，在下周三作客安聯球場的情況下，逆轉的機會實在微乎其微，倒不如在今場全力搶分爭取在意甲取得更高排名。連同歐聯賽事在內，拉素近5場比賽已4度落敗，當中對手包括國際米蘭與祖雲達斯兩支意甲前列分子，不過拉素在這兩場均能錄得入球，今場能以強陣出擊，面對榜末克羅托內，有望再次取得入球。至於客軍上輪終於結束連輸七場的頹勢，以4:2擊敗拖連奴，惟後防不穩情況仍然嚴重，已連續8戰每場都至少失2球，今場造訪拉素預計失球不少，大手交易可期。

阿特蘭大同樣在歐聯16強陷入劣勢，首回合在主場0:1不敵西甲豪門皇家馬德里。下周二出戰次回合賽事前，阿特蘭大先在今晚意甲於主場迎戰中下游分子史柏斯亞。阿特蘭大近期聯賽戰績不差，4連勝後直到上輪才以1球之差僅負予榜首國際米蘭，今場迎戰已連續四戰不勝的史柏斯亞，讓得起球半/兩球宜捧上盤。（球賽編號：星期五14；now638、有線654及無綫myTV Super301明日3:45am直播）

文：何西