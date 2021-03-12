美國籃球名牌大學杜克大學（Duke University）周四上午表示，因球隊內有球員接受武漢肺炎檢測之後證實確診，所以球隊決定緊急退出ACC（大西洋沿岸聯盟）錦標賽。

周三杜克大學以70:56擊敗路易維爾大學打入ACC錦標賽四強後，原定周四以出戰佛羅理達州立大學爭奪決賽席位，不過就在早上校方發表聲明指隊內有學生檢測結果呈陽性，雖然未有提及確診者的姓名，但校方表示該名球員未有在周三的比賽中上陣，現時亦已接受隔離。而因杜克現時已經退出ACC錦標賽，即代表極大機會未能躋身NCAA錦標賽，為他們1995年來首次缺席NCAA錦標賽。

而執教杜克的「K教練」科錫斯維奇（Mike Krzyzewski）去年就一直質疑在疫情之下為何要繼續賽事，去年他曾表示，「人們說未來6周的情況會更差，但同時又有1,000至2,000萬人可以接種疫苗，未來更可望有1億人接種疫苗，我們不應該審視何時才是更好的時間嗎？」

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