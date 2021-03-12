國際奧委會（IOC）周四宣佈將會在東京奧運和明年的北京冬奧採用中國製的武漢肺炎疫苗，日本政府周五回應指事前並未獲得IOC的知會，並強調東京奧運維持「不以接種疫苗為前提」的原則下舉行。

IOC周四宣佈在今屆奧運期間採用中國疫苗，事件引起日本國內輿論嘩然，日本奧運大臣丸川珠代在周五的內閣會議記者會上為事件作出澄清：「我們事前沒有聽說過這件事，IOC亦沒有跟我們作過任何協調，日本政府現時亦未收到任何中國企業要求讓中國製疫苗在日本使用的申請。」

東京奧組委及殘奧委周五與日本各項體育運動協會代表舉行網絡會議，據日本傳媒報道指，會上有協會成員對於接種疫苗的方式和具體時間表示擔憂。不過東京奧組委方面則強調，日本方面仍然維持以不強制接種疫苗下舉行東京奧運的原則。

另外，早前有消息指今屆奧運可能不會接受海外旅客入場觀戰，日本關西大學經濟學教授宮本勝浩周五表示，粗略估算下，假如今屆奧運以「日本人限定」的方式舉行的話，今屆奧運可能會出現多達1.6兆日圓（約1,113億港元）的經濟損失。

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