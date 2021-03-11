【綜合日本外電】國際奧委會（IOC）會長巴赫在周四透露，中國奧委會已經提議為今年東京奧運以及2022年北京冬季奧運會的所有參與者，包括所有工作人員在內，為他們提供中國製疫苗，而且IOC將會負責支付這些中國製疫苗的費用。

由於疫情關係，東京奧運由原定的去年夏天推遲至今年7月23日舉行，而且北京冬季奧運會將會在東奧之後的六個月就展開。剛於周三在無對手下連任IOC會長一職的巴赫，在周四會議上表示，這次提供疫苗的建議是由中國奧委會提出：「國際奧委會已經收到由2022年北京冬奧的主辦方，即中國奧委會的好意，他們會為參加2020年東奧以及2022年北京冬奧的人士提供更多疫苗。現時中國奧委會已經準備好與國際奧委會合作，去提供這些額外的疫苗。」預計今夏開幕的東奧，將會有超過10,000名運動員參與，加上數以千計的工作人員及義工，都會被包括在巴赫所指的計劃內。

巴赫又提到中國奧委會透過兩個方式去提供疫苗：「這可以透過國際夥伴，或是在與中國有夥伴關係的國家進行注射疫苗。國際奧委會不僅為東京奧運的參加者，而且亦會為北京冬奧的運動員購買這些額外疫苗。」

根據奧委會早前訂下的指引，將會參加東奧的運動員，抵達東京後不會被強制要求接種疫苗或進行隔離，但他們需要在抵達東京接受病毒檢測以及結果呈陰性，部份運動員或需在抵達後再次接受檢測。另外，東京奧組委會長橋本聖子，在周四否認傳媒所指會方已經決定今屆奧運不會讓國外觀眾入境觀看，但她表示會在本月尾展開火炬傳送之前，作出有關觀眾問題的明確決定。