英國球手梅禮宣佈，由於第四名孩子剛剛出生，決定放棄出戰下周一展開的杜拜網球賽。

現年33歲的梅禮與太太施雅絲於15年結婚，兩人原本已有兩名分別五歲及三歲的女兒，以及一名一歲大的兒子，但他暫時仍未公佈第四名孩子的性別。

梅禮上周三剛在鹿特丹網球賽不敵俄羅斯的魯布列夫，16強止步。按照賽程，這位前一哥接下來將會飛往美國，出戰本月22日揭幕的邁阿密公開賽。由於近年備受傷患困擾，梅禮的世界排名已滑落至第116位。他在年被更因為感染武漢肺炎，錯過出戰澳洲公開賽的機會。

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