前西班牙國家隊門將卡斯拿斯，2010年贏得世界盃冠軍後接受體育記者兼女友莎拉訪問時，突然在鏡頭面前上演了世紀一吻，成為世界盃上經典一幕，二人亦被視為球壇的金童玉女。隨後二人在2016年結婚，並育有兩名兒子，然而近月外媒已傳出二人分手的消息，直至周五晚上二人都在社交媒體上，宣佈分開的決定，正式結束長達12年的感情。

周五二人一同在IG上傳自己與對方的黑白照，並發表同一樣的聲明，宣佈二人分手的消息，並稱二人都會一如以往般做好作為父母的責任，並坦言：「這是雙方共同作出的決定，兩人之間的尊重、關心及友誼永遠都會存在，我們的首要任務是分擔及保護我們的孩子，讓他們在健康及穩定的環境中成長。」二人並在聲明的結尾，要求外界尊重他們的私隱。

前皇家馬德里及波圖門將卡斯拿斯，與前體育記者、曾被美國雜誌《男人幫》評為全球最性感女記者莎拉，早於2009年便相戀，2010年在世盃決賽後上演了經典一吻，外界一直看好二人將會這個愛情童話延續下去。

在2016年結婚後二人曾經歷過不少難關，其中卡斯拿斯曾在2019年於訓練中心臟病發，一度命危，莎拉隨後亦確診卵巢癌，雖然二人隨後已經康復，但本年二月莎拉再次傳出患上另一種癌症要入院接受手術。雖然這對金童玉女曾一同經歷過鬼門關及病魔侵襲，但最終卻無法廝守終老，實在令人唏噓......

據外媒報稱，現時卡斯拿斯的財產達3.5億歐元，料莎拉將可獲得卡斯拿斯不少身家。

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