周六法甲球會巴黎聖日耳門（PSG）在官網宣佈，與陣中33歲的阿根廷翼鋒迪馬利亞再延長合約多一年，至2022年夏天結束，並有額外一年的優先續約權。

迪馬利亞自2015年夏天加盟PSG後，已為該隊上陣248場，期間攻入87球及交出99次助攻，協助PSG贏得16個冠軍包括法甲4連冠。續約後的迪馬利亞表示：「首先我非常高興！我真的很高興能夠與PSG再續約一年，我認為這對我來說十分重要，我經常說我和家人都在巴黎很開心，我的女兒也愛巴黎、她在這裡的學校及朋友。」

「在過去6年，我在這裡看過很多創造歷史的球員，像伊巴謙莫域、卡雲尼......到現時我與尼馬、基利安麥巴比一起踢球，他們都是正為球會歷造歷史，並不是每個人都有機會與最優秀的球員一起比賽。」

「在最近的比賽我一直有些緊張，因為我嘗試交出第100個助攻，這對於我來說十分重要，之後我會希望取代蘇錫103次助攻的球會紀錄，這令我可以留在球會的史冊，直至我被其他球員超越我為止，我希望續約後能完成這個目標。」

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