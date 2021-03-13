現時正在積極備戰美職新球季的國際邁阿密，近期班主之一的「萬人迷」碧咸經常在訓練場內督師。這位前曼聯中場未知是否看見一眾球員訓練後技癢多時，最近在訓練場就參加了隊內的射門楣挑戰，身穿運動鞋的碧咸更使出最耍家的七旋斬，成功精準命中門楣後的咸爺亦顯得非常開心。

現年45歲的碧咸，自從2013年從巴黎聖日耳門（PSG）退役後，雖然不時在一些元老紀念賽中看見他的身影，但仍然可以看出碧咸的實力仍在。從近日國際邁阿密的隊內射門楣挑戰賽中可見，碧咸依然寶刀未老，在距離球門甚遠的地方，依然可以巧妙地將球踢在門楣上。

不過比較尷尬的是，當碧咸在訓練場上展示自己的七旋斬技巧後，身後的球員反而在把握自己的休息時間去聊天，沒有人留意到碧咸的射門。隨後攝影師就向碧咸表示自己在錄到整個過程後，碧咸隨即展露出笑容。碧咸就在IG上載了這段影片並寫上：「門楣挑戰，仍然做到。」不過碧咸的二兒子以及剛加盟奧蘭多城的巴西前鋒柏圖，就相當「唔畀面」，二人也留言問碧咸：「嘗試了多少次？」

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