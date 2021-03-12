入籍兵過去6、7年在港隊扮演相當重要的角色，經歷這次長達年多的疫情後，部份入籍兵已退役或返回祖家，新一批入籍兵如迪高、費蘭度、蘇沙及杜馬思等已準備就緒為香港出戰。

港隊為爭取成績，近年在國際賽起用不少入籍兵，上屆世盃外如安基斯、麥基、高梵、積施利、基藍馬及法圖斯等不是退役，就是再未有入選，之後保連奴及伊達，以至基奧雲尼等森巴入籍兵已結束球員生涯。

尚餘入籍兵中，代表次數最多是現效東方龍獅的辛祖（29次），其次是艾力士（27次），而今季同效傑志的艾里奧及羅拔圖各有22次，丹尼亦有15次。到底這批上代入籍兵還有多少機會，還看教練麥柏倫，但基頓、迪高及費蘭度已成港人，蘇沙、杜馬思及謝家強等亦快可取得特區護照；比較可惜是勞高在離開和富大埔後未有留港，料不會成為港人。

麥柏倫表示外援球員選擇香港，作為教練當然歡迎，但沒球員是自動入選，每個球員都要以狀態來證明值得入選：「以我所知，有些外援已入紙領取護照，個別希望在未來一、兩個月取得，他們合乎資格，可令港隊有更多選擇從而提升實力，有不同的踢法，作為教練就要負責如何平衡，組成最合適的球隊出戰。」

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