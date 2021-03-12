英超賽會周五在官網宣佈，曼城中場根度簡與領隊哥迪奧拿，齊齊連續第2個月摘下每月最佳球員及最佳領隊獎項，雙喜臨門。

賽會公佈2月英超最佳球員，根度簡繼1月後再獲這項殊榮。這位德國國腳在對上兩個月狀態大勇，1月入完5球後，上月又有4球進賬，包括在4:1大勝利物浦一役，個人射失12碼後馬上將功補過梅開二度，一星期後對熱刺的比賽又入兩球，協助球隊以3:0輕取對手。

根度簡在這次競選中擊敗了隊友祖奧簡斯路、加盟以來曾4奪此獎項的曼聯中場般奴費南迪斯、富咸中堅佐基姆安達臣、李斯特城翼鋒哈維班尼斯、韋斯咸的紅魔借將連格、狼隊中場魯賓尼維斯及列斯聯前鋒拉芬夏比洛尼。

至於今月的最佳領隊，也繼續由哥迪奧拿奪得，也是他在2016年登陸英超後，第9次獲獎，但「冧莊」就並非第一次，在17年9月至12月期間，他曾連續4個月當選每月最佳。

曼城在2月6場英超全勝，也延續各項賽事的連勝紀錄，直至上周曼市打吡才斷纜，終止在第22場。

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