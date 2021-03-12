【名家足路】

由前英格蘭及曼聯球星朗尼任領隊的打比郡，目前排在英冠第18位，護級壓力未算太大，球隊今日返回主場面對中游的米禾爾，有條件全取三分，可以打比郡主W作為今周重心之選。

歐聯列強曼城最穩定

近期無堅不摧的曼城，上輪在英超榜首大戰兼同市打吡戰不敵曼聯，連勝走勢告一段落，戰果多少令曼城球迷失望，但亦不用太在意一場勝負。曼城開局早段已輸12碼而落後，加上半場久攻不下，易邊後不久再失第二球，基本上球隊已將焦點放在周中對修咸頓的補賽，曼城對修咸頓一役亦隨即展示其應有戰力。

由於曼城在積分榜已大幅領先，輸一場波可視作減壓為下場做準備。今季歐聯列強各有不足，由哥迪奧拿帶領的曼城，是表現比較穩定的爭標隊，且看餘下賽季能否保持水準到季尾。

至於紅軍在聯賽頹勢未止，上仗主場不敵富咸後錄得主場六連敗，幾乎肯定無法衞冕英超，領隊高普已將焦點放在歐聯。只是這支前屆冠軍進攻不太順暢，主力鋒將腳風欠順，且看能否在歐聯殺出血路。

上周再追班士利總算未有令球迷失望，球隊小勝伯明翰取得七連勝，但周中補賽與打比郡互交白卷，令連勝走勢暫告一段落，目前要保住前六機會仍不俗。

近期打比表現不俗，已暫離降班區域，但這不代表在餘下賽季會放軟手腳。只是建立球隊仍需時，以致打比表現相當反覆，前仗對高雲地利踢出季內劣作，周中作客強勢的班士利，卻再次重現競爭力，憑出色的防守及組織，保住0:0戰果到完場。

米禾爾目前排在中游，既無力爭升班，也不愁降班，上場主場淨吞布力般流浪兩蛋，演出有點回落，此戰作客上場回復應有表現的打比郡將進一步受考驗，打比的主W可以作為重心，另外亦可串射雷丁及普雷斯頓的客W。

文：譚拔士