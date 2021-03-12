【名家足路】

【對決場次︰禾夫斯堡vs史浩克04】

巴塞隆拿雖然近排都衰衰哋，不過拍住我燈神，上星期2:0贏奧沙辛拿，原本都值得開心，不過呢排唔開心嘅嘢更多，其中一單係三十幾年嘅老字號戲院院線執笠。講真香港人真係冇乜邊幾個冇喺呢條院線睇過戲，自己十幾年前讀暴大嗰陣，經常性同同學走堂搭兩個站火車去沙田，幫襯呢間戲院，最記得睇《中華英雄》伊健飛上月球嗰幕全院爆笑。

今期《一燈決》選擇嘅德甲，都係老字號對決；由禾夫斯堡主場對史浩克04（右），小弟就揀04下盤。04真係德甲老字號之一，1904年創會，雖然到𠵱家都未贏過德甲，不過都叫捧過德國盃，而且又出產過紐亞等球星。十幾年前佢哋對多蒙特嘅魯爾區打吡，真係踢到飛沙劈石，當然呢幾年兩隊實力已冇得比，冇晒大戰氣氛。

講真，04又真係唔抵幫，上仗和緬恩斯0:0，積分先去到雙位數，去到家陣先贏得一場波，教練就換咗五個。不過咁，球會上月尾炒咗瑞士籍教練高斯，又真係合情合理，因為話說高斯連球員名都唔記得，今次就換前德乙達斯泰特教練加莫斯返嚟，大家以為球會都對護級死心，準備由德乙教練帶佢哋返嚟。我又唔係咁睇，加莫斯首場都叫做拎到分，雖然同緬恩斯都係海軍鬥水兵，不過點都係好開始，今次繼續決心死守，受讓一球/球半有得博吓。

禾夫斯堡家陣排第三，都要保住前四歐聯席位，不過近況都麻麻，連埋德盃都兩連敗，德國盃都係1:0小勝史浩克晉級，讓太多唔抵捧。

文：牽牛

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。