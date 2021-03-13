理文今午在將軍澳運動場上演的港超聯靠開賽早段李康廉及基華尼頓建功，以2:1擊敗有守門員謝德謙不幸被逐的冠忠南區，升上第三位。完場後疑有理文球員挑釁南區球員，爆發一輪小衝突。

上場賽和愉園的理文此戰在539名球迷面前變陣出戰，基華尼頓改任中鋒，金承龍及李康廉踢左右翼，而剛加盟的洛迪古斯趕及註冊，先任後備。南區有夏志明、川瀨浩太及列文復出，可惜開賽7分鐘被理文前鋒基華尼頓突入禁區施射中楣，李康廉禁區內無人看管下射入空門，理文領先1:0。11分鐘，理文反擊，李康廉單刀之勢橫傳予基華尼頓，輕易射成2:0。

南區連失兩球，要戰至上半場中段乘理文稍減壓力而取回不少攻勢。33分鐘，南區守衞陳港斌禁區頂撞射皮球越楣而去。一分鐘後，南區中場柏度禁區外試射，可是欠角度被理文守門員袁皓俊輕易沒收，而南區以卡希爾入替史提芬彭利拿；理文憑開賽早段兩個入球，半場領先2:0。

易邊後，南區換入林樂勤加強攻力，可是5分鐘，南區守門員謝德謙禁區外控定準備解圍，理文前鋒基華尼頓收步不及撞向謝德謙，球證吳超覺竟指謝手球，以紅牌將其逐離場，南區即以蔡子濤入替川瀨浩太。理文及後有基華尼頓和中村祐人差點拉開優勢。補時1分鐘，南區由卡希爾藉角球追至1:2終場，錄得三連敗，5戰4分守在第7位，而理文5戰8分升上第3。

南區主教練兼球員列文賽後表示，香港球證應要專業化，他說：「我總共在香港七年，從未投訴過球證，但現實是如果你想要聯賽進步，想香港足球進步，你要提升聯賽球證的水平。」他又指，下半場少踢一人下，球隊踢出精神，「但我們不能改變一些控制範圍以外的事。」

理文主教練陳曉明就指：「最近球隊有點壓力，特別上場再失分。我們的踢法因尼迪利離隊後有影響，很多事要解決，今仗稍為變陣，初期取得成效，令今仗較容易應付。」他期望洛迪古斯可為球隊帶來很多入球。

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