近日在英國西北部，不少英超球員再度成為當地賊人的目標，曼城的守將基爾獲加就花4萬鎊（約40萬港元）買下一隻都柏文犬看門口。

英國西北部地區近年經常成為搶劫目標，去年利物浦球員法賓奴泰華利斯，曾在比賽時被賊人入屋偷走了他的珠寶和跑車，上月愛華頓領隊安察洛堤，上月亦被賊人偷走了保險箱。而今月愛華頓的門將羅賓奧臣，更被持刀賊入屋行劫，結果要搬離住所。

效力曼城的基爾獲加同樣住在英國西北部，有見及此，他最近亦花了4萬鎊買下一隻都柏文犬看門口，該犬的名字更叫Apollo（阿波羅），據指是以洛基電影，拳腳手阿波羅而名命。消息指：「獲加因為要訓練經常早出晚歸，他希望自己的家人和住所可以得到更好的保障，而阿波羅就能幫到他，阿波羅除了看守門口外，更會保護獲加及他的家人。」

據知獲加是在 Chaperone K9購買都柏文犬，而他的國家隊隊友史達寧、連格和拉舒福特亦曾在這裏買下都柏文犬，相信在球星之間亦非常信賴Chaperone K9所訓練的犬隻。

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