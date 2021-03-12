停擺年半的港足，估計除有新入籍兵加入，港隊主教練麥柏倫也有機會選召年輕球員汲取經驗，現階段將繼續觀察小將是否有常規出場機會。

港隊近年重用入籍兵，經常被外界批評批，阻礙本地球員、尤其年輕球員成長，今季疫情下先進行的菁英盃，讓年輕球員有穩定出場機會，麥帥表示在菁英盃以至聯賽，已看到有些有相當潛力的青年球員冒起，相信未來的港隊將有較光明前景。

他說：「目前最重要是有持續及系統方法讓青年球員發展，這是提升他們能力的方法，這批有能力的年輕球員現在需要在所屬球會，爭取常規出場機會，個人期待在港隊與他們合作。」

麥帥在訪問中未有提及任何年輕球員的名字，但目前在菁英盃及聯賽也有穩定上陣時間的其實不是太多，傑志前鋒安永佳及理文守將余煒廉是其二，也包括愉園多名小將。他說：「現階段無意提及任可年輕球員的名字，安永佳是其中一個，我喜歡其踢法，他在港隊會有好的將來，而實際還有其他年輕球員。」他指有年輕球員對代表隊從來重要，縱缺經驗，但可令港隊有更多不同踢法的球員可以選擇，自然會有更好效果。

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