根據外國傳媒報道，此前瑞士聯邦最高法院雖然撤銷了中國泳手孫楊的8年禁賽令，並要求國際體育仲裁法庭（CAS）另組仲裁小組重審孫楊違規的個案。現時孫楊需要先支付39,000瑞士法郎（約32萬港元）作為重審費用，而世界反禁藥組織（WADA）為了防止孫楊拖延審判，從而獲得參加東京奧運的機會，因此要求CAS在7月23日前宣佈重審結果。

去年12月瑞士聯邦最高法院指，由於此前CAS負責孫楊案聽證會中的仲裁主席，曾在個人社交平台譴責中國人屠殺狗隻及食狗肉，言論涉及中國人的膚色，因此認為有理由質疑其公正性，所以決定撤銷孫楊的8年禁令，而孫楊案就要發還重審。報道指，現時孫楊已經被要求支付39,000瑞士法郎的案件重審費用，不過相比起此前因為案件而花費的83萬美元（約640萬港元）的賬單，這次重審的費用明顯較少。

不過現時孫楊案的重審日期還未落實，因為孫楊被允許進行訓練以及參加東京奧運的比賽，有指現時孫楊案的重審日期最快要在4月之後才能進行。不過WADA已經要求在7月23日的東京奧運開幕之前就公開審訊結果，從而避免孫楊可以透過拖延時間去參加東奧。

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