76人中鋒艾比迪早前因曾接觸一名確診武漢肺炎的髮型師，與隊友賓西蒙斯錯過今屆NBA明星賽，可幸兩人檢驗後證實未有中招，完成隔離程序後便可重返戰陣。艾比迪今季打出出道以來最佳表現，協助76人一直佔據東岸前列位置，他最近更壓過湖人前鋒勒邦占士（LeBron James），被外國博彩公司列為本年度最有價值球員（MVP）大熱門。

在開季時只被列為41倍MVP「黑馬」的艾比迪，今季成功擺脫傷患，平均每場錄得職業生涯新高的30.2分，以及11.6個籃板球，並有望成為勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）之後，歷來唯一一位能在一個球季內場均得到超過30分之餘，同時又有5成以上整體投射命中率（52.1%）及4成以上三分球命中率（41.6%）的球員。

事實上，過往曾四度榮膺常規賽MVP的占士，在1月底時仍被博彩公司列為2.6倍的得獎大熱門，但威廉希爾旗下的Caesars Sportsbook開出最新賠率，已將艾比迪列為三倍的頂頭大熱門，LBJ就退居為3.25倍次熱門，金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic、4.5倍）、小馬後衞當錫（Luka Doncic、14倍）、史堤芬居里（15倍）與上兩季的得獎者安迪度安寶（17倍）則分別排第3至6位。

按照目前的走勢來看，只要艾比迪繼續遠離傷患，就大有機會成為繼2000年的奧尼爾（Shaquille O’Neal）後，第一位當選NBA常規賽MVP的中鋒。

文：童健