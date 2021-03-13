早前因為曾接觸一名確診武漢肺炎的髮型師，與隊友賓西蒙斯（Ben Simmons）雙雙錯過今屆NBA明星賽的76人中鋒艾比迪（Joel Emiid），周五在作客對巫師的比賽復出，但戰至第三節中段又因為膝傷退下火線，可幸球隊仍以127:101勝出。

艾比迪在第三節尚餘6分20秒「入樽」得分後，落地時懷疑拉傷左膝。這位26歲球星受傷後躺了在地上數分鐘，醫護人員一度抬出擔架，但他最終仍能勉強自行步出球場。艾比迪全場上陣20分鐘，11投8中得23分，另有7個籃板球、3次助攻及2次封截。

艾比迪被視為今季常規賽最有價值球員（MVP）大熱門，雖然他今仗因傷退下火線，但76人並未被打亂陣腳，最終在將士用命下以26分大勝巫勝。S米爾頓（Shake Milton）與哥馬斯（Furkan Korkmaz）各為76人貢獻了18分，薛夫居里（Seth Curry）與T夏里士（Tobias Harris）亦各有14分進賬。

巫師方面，韋斯卜克（Russell Westbrook）攻入全場最高的25分，比爾（Bradley Beal）亦取得19分，但仍無法阻止球隊錄得近五戰中的第四場敗仗。

76人主教練李華士（Doc Rivers）賽後透露，艾比迪的心情不錯，並將會在球隊返回費城後接受磁力共震檢查，以確認傷勢。至於今仗繼續因為防疫政策未有上陣的「賓仔」，預料將可在周日主場對馬刺之戰復出。

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