上月剛贏得NFL超級碗的海盜宣佈與湯比迪續約，雖然雙方未有透露新約的年期及細則，但會方表示這位曾七奪超級碗的43歲「神級四分衞」，最少會留隊打到45歲。

布拉迪去年離開效力了20年的愛國者轉投海盜，旋即領軍成為歷來首支在主場奪冠的NFL球隊，他周五在Twitter網站分享了一張續簽新約的相片，並留言「爭奪（個人）第八個（超級碗錦標）。海盜，我們繼續保持原班人馬。」

布拉迪曾三次當選常規賽最有價值球員，並五度榮膺超級碗MVP，廣被視為NFL史上最偉大的球員。他去年三月與海盜簽了一份總薪酬5,000萬美元（約3.9億港元）的兩年合約。美國傳媒指出，海盜透過重組布拉迪的合約，可以在新球季騰出高達1,900萬美元的薪酬空間，留住其他奪冠功臣。

「一年前羅致布拉迪時，我們已為其領導才能、勇氣與戰績感到興奮。自加盟以來，他在每一方面都交足功課，並協助我們贏得超級盃冠軍。」海盜總經理列特透過球會聲明說。「年復一年，布拉迪都一直證實自己仍是NFL其中一位最頂尖的四分衞。我們真的後好興可以把他留在坦帕灣，繼續為我們的目標一起奮鬥。」

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