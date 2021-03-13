林柏特執教車路士時推行鐵腕治軍，並開出一張連富豪球員也懼怕的罰款清單，維持球隊紀律，據英國傳媒報道，新領隊杜曹已廢除有關「苛政」，並相信球員能夠自律。

「我之前並沒為意有這些罰款規則，但我相信大家會守時，因為我們的團隊就像家人一樣。」杜曹說。「相比起立例與罰款，我更傾向建立信任，並向大家灌輸一些價值觀。我並不是完全反對罰款制度，但這種事情應由隊中的老將在更衣室內執行。」

從沒有人試過在開會或出場時遲到，我不介意球員在10時01分還是9時59分到場，我不是警察，不會一邊看着時間一邊在窗邊窺探。我認為這是資深球員的工作，即是要以身作則。」杜曹續道。「假如他們就此設立一個罰款機制，就可（用罰款）一起吃一頓豐富的晚餐，或者是一起享受假期，隨他們喜歡。這就是我們處理這個問題的方式。」

英國傳媒之前曾披露一份由林柏特制定的罰款清單，當中罰則最重的一項，是操練遲到要重罰款2萬鎊（約21.6萬港元）；未有在放假前或訓練開始1小時30鐘前申報受傷或生病，要罰1萬鎊；如果是開會遲到，就每遲1分鐘罰500鎊；賽後不乘坐隊巴離開，而又未有在48小時前通知領隊或助教，又或者缺席球隊的企業或公益活動，亦會被罰5千鎊。除此之外，在比賽日遲到、甚至是接受治療或體測遲到，都要罰款2,500鎊；而在開會期間電話響起，或者在比賽日帶錯球衣裝備，亦要罰款1千鎊。

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