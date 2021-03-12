武漢肺炎去年初爆發，大部份運動員因疫情而多未能正常訓練及比賽，好些隊際運動隊伍有超過一年未能安排比賽。香港足球代表隊自2019年底踢罷東錦賽決賽周後，暫定六月續戰2022世界盃亞洲區外圍賽。

對被疫情偷走港足長達18個月，港足隊長黃洋坦言，對球員來說是好困難的情況，又大一歲，多少擔憂身體情況是否值得入選，始終年紀不輕，對重建中的港隊影響更更甚，但再困難也不能放棄代表香港出戰。港隊主教練麥柏倫指出要追回失去的時間是不可能，只能在有限的空間盡力備戰世盃外餘下三場對伊朗、伊拉克及巴林。

世紀疫情完全打亂運動員正常運作，無法正常訓練，也不能比賽，好些還要長保持社交距離，而本地職業足球運動員相比起籃球員其實已經算不差，因為兩季聯賽及盃賽斷斷續續下進行，而代表隊已知道餘下三場世盃外將於六月在中立場進行，即是說港隊相隔18個月再上賽場。400多日年輕球員來說，或許未算太長，但對傑志及港隊隊長黃洋來說極其漫長，因為已由36歲，去到37歲，無法知道是否能否再有入選港隊，代表香港出戰的機會。

球員在過去這年多，試過因社交距離要在家中透過軟件在家中保持運動量，也試過只能在硬地跑步及練波。黃洋笑言，與傑志隊友唐建文談起，疫情超過一年，各自又大一歲，難免憂盧在港隊生涯還有多少，他說：「我與『唐文』相信可以代表到年紀比較大的港隊球員，而過一年，又大一歲，當然我們心態不是說自己一定入選，因為始終要看自己當時的狀態及教練看法，身體狀況是否仍然值得入選，始終年紀大，是否可以繼續代表，這方面是有點擔憂。」

麥柏倫於19年接掌港隊，展開以老帶新的重建計劃，期間有給予小將如茹子楠、孫銘謙、鄭展龍、羅梓駿、鄭兆鈞及陳晉一等年輕球員入選機會，而半年進行九場賽事，包括一場友賽，五場世盃外及三場東錦決，原先安排世盃外，多番延遲後，即是說港隊陷入全停頓的狀態。這位港隊中場主力指出，港隊長時間沒有比賽，對球隊的發展及接軌影響在所難免，而全亞洲國家隊及代表隊面對同樣情況，這算是公平，可能個別國家有安排訓練及友賽等，香港隊在這十幾個月未能安排比賽及訓練，作為球員是難勉強，要視乎教練如何平衡。當然香港環境是可以安排到訓練，球隊集中，靈活性係有的，由足總安排。」越南在疫情期間不同級別國家隊有安排集訓與由國家隊對U23的友賽。

麥柏倫上任後，以黃洋為隊長，並指這位港隊隊友眼中的鐡人很值得年輕球員學習，因為場地場外有很有好紀律，永遠保持最佳狀態隨時應戰，而黃洋稱絕對沒有教練所說出眾，但這幾年在港隊的心態是要接受不斷有新血代替補，而自己又不會放棄入選，可以代表香港的機會，並要有好珍惜的心態。

他說：「自問領導能力是比不上兩位前港隊隊長陳偉豪及葉鴻輝，自己評價在港隊的角色是紀律性強，執行能力比較好，而教練通常比較鍾意及放心起用的這類球員。我的背景故事對年輕球員來說，可能有點啟發性，因為自轉全職後自己從來冇放棄代表香港隊的夢想，28歲首次入選。」黃洋來自上海，是上海申花青年隊年隊成員，曾到巴西聖保羅學法，可是返國，只能在上海申花預備組比賽，輾轉放下足球，以交流身份到理大進修，在大專盃被傑志總監朱志光看中邀請加入傑志，27歲展開職業生涯，居港兩年，開始入選港隊至今，為港隊上陣57場。

在香港當運動員地位遠低於世界各地，要到代表隊的層次才可在社會得多點的關注及尊重。黃洋坦言：「在香港踢波，首先人工及社會地位不算太高，只得一種機會，就是代表香港才可獲有多點關注，好似感到自己為香港這個地方做咗啲事，希望年輕球員不要放棄，無論甚麼年紀，也不要放棄爭取這種寶貴經驗。」

黃洋又指：「香港踢波，如缺少香港隊經歷，其實自己感覺是好似會缺了一些。在香港踢波，到底是為打份工，還是想要甚麼呢？而代表香港出賽所帶來的歸屬感及榮譽感，是為球會出戰感受不到的事情，亦有別於代表球會出戰亞洲球會級別的賽，代表香港的層次是高一點，很多球員代表過香隊一兩次之後，唔願意想放手，感覺好多人關注，期間可以獲得好多球迷支持，踢的是更高質素的比賽，相信好多港隊球員會珍惜及享受入選機 ，代表香港出戰是使命感，由入營開始訓練，到完場，無論甚麼結果，離開與球迷打招呼完成賽事，個人是好享受當中的榮譽感。」

但黃洋表示當中也要承擔壓力：「因為代表隊成績，其實是影響未來幾年球迷對香港足球信心及關注度。如果教練繼續揀我，個人是想踢，不會主動提出退出香港隊，因為想抱住競爭心態，但如港隊方針是用年輕球員，像這幾季的傑志，個人會接受，代表隊始終有發展計劃，足總、港隊及傑志有此想法，作為經驗球員會是理解，但同時要保持住一個競爭態度及心態面對。」縱在傑志上陣場次已減少，但黃洋未有因此而放鬆，放多點心機在日常訓練上，並要多休息保持狀態，準備好隨時落場。

為港隊出征戰接近十年，黃洋深明香港足球發展其實與港隊的成績有關，他說：「港隊有成績，球市自然就會好少少，亦會多些人關注，每次大型比賽，如世盃外，球員有個責任要踢好每一場，因為表現可以影響到香港足球未來幾年的發展，所以餘下三場世盃外，目標好簡單，爭取最好成績。暫時未知賽事在那裡舉行，肯定好困難，如賽事在西亞進行，加添難度，天氣及環境也要適應，搶分難度更大，西亞球隊壓迫性比較強，快速及直接，對港隊來說，防線所受壓力會較大，而三隊中又以伊朗實力比較強。港隊球員向團結，紀律性強，執行能力比較高，就算長時間沒有比宰，在這幾方面還是有信心地方。」

港隊主教練麥柏倫坦言，疫情影響全世界，對代表隊教練來說情況確實令人沮喪，但港隊未有完全停下來，去年曾剪輯球員在港隊及球隊的片段分析表現。另外，U23也安排數星期訓練，他說：「當然這是不足夠，球隊需要在球場進行訓練，而球隊自上任後是不斷進步，可惜疫情令球隊有好長時間沒有比賽及訓練。」

談到備戰六月的世界外，麥帥表示，球員現要應付本地及亞洲球會，除觀看賽事及操練，亦會與教練及球員交流，而五月起程前將安排為期四日短期集訓。他說:「巴林、伊拉克及伊朗在疫情聯賽如常，去年底安排多場友賽，準備明顯較港隊理想。現階段可以做是盡力做到最好，首要是球員知道自己在隊內的角色及工作，場上展示出真正合作精神，表現出可捉摸到香港戰鬥精神，如場上能夠表現出這些元素，踢出部署可令對手出現麻煩，我們在19年已證明不是容應付的球隊，我們不會抱著求和的心態應戰，希望每場可以爭取分數。」

黃洋檔案

年齡：37歲(19/10/83)

身高：1米78

位置：防守中場

現效力球會：傑志

曾效力球會：上海申花、上海中邦

國際賽紀錄：代表香港上陣57次入1球

個人榮譽：香港足球生(12/13)、足球明星4次(12/13、15/16、16/17、17/18)

2022世界盃亞洲區外圍賽C組

港隊世盃外餘下賽程

03/06：伊朗

07/06：伊拉克

15/06：巴林

註：賽期為預計賽期

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