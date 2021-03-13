周六英超早場，車路士作客鬥列斯聯，雙方門將艾度亞文迪和梅斯利亞屢救險球，最終雙方打成0:0，各得1分，而車路士在杜曹上任後依然保持不敗，12場取得8勝4和，當中只失兩球。

車路士領隊杜曹今仗續用夏維斯擔任前鋒外，更首以基斯甸普列錫出任右翼衞，7分鐘，這位美國翼鋒落底傳中給夏維斯，後者的撞射被梅斯利亞接實，其後列斯聯隨即打反擊，班福特接應長傳，再單刀橫傳給泰拿羅拔斯射入空門，可惜旁證指班福特越位再先，入球無效。11分鐘列斯聯後防更自製險境，艾寧禁區內大腳解圍卻省中隊友迪亞高洛蘭迪，皮球中楣後幸被梅斯利亞接實；5分鐘後列斯聯再有黃金機會，泰拿羅拔斯禁區頂燙射，艾度亞文迪飛撲後中柱彈出。

不過，前鋒班福特在35分鐘因傷即下火線，要由洛迪高摩連奴入替。車路士其後搶回不少攻勢，41分鐘先有美臣蒙特的遠射被救出，補時階段，薛耶治右路傳給禁區的夏維斯，後者控定後的射門同樣被救出，雙方半場打成0:0平手。

換邊後3分鐘，夏維斯禁區頂擺脫對手起腳門，可惜再次梅斯利亞救出。55分鐘，洛迪高摩連奴禁區內頭槌傳給拉芬夏比洛尼射門，文迪在已落地的情況下仍用手救出皮球，為車路士化險為夷。71分鐘，難以撕破對方防線的車路士有後上的魯迪格禁區外一記遠射，梅斯利亞飛身撲出；6分鐘後，列斯聯由拉芬夏左路開角球，洛迪高飛頂再次過不到文迪的十指關，最終雙方打成0:0各得1分，車路士就繼續排在第四位。

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